Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 14 часов 1 октября общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий".

По факту пожара возбуждено 7 уголовных производств, работает 30 следственно-оперативных групп Нацполиции.

Ожидается, что ситуация будет оставаться сложной еще почти сутки из-за отсутствия осадков и сильных порывов ветра до 20 м/с.