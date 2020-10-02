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Огонь поразил 11 тысяч га в Луганской области

02.10.2020 / 09:17
По состоянию на обед 1 октября пожары в Луганской области поразили более 11 тысяч гектаров земель, утром сообщалось, что огонь повредил - 9,3 тыс. га.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 14 часов 1 октября общая площадь пройденная огнем составляет более 11 тыс. га, в населенных пунктах огнем повреждено более 250 зданий".

 

По факту пожара возбуждено 7 уголовных производств, работает 30 следственно-оперативных групп Нацполиции.

Ожидается, что ситуация будет оставаться сложной еще почти сутки из-за отсутствия осадков и сильных порывов ветра до 20 м/с.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 сентября стало известно, что на Луганщине начались масштабные пожары в трех местах.
 
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине, где пламенем охвачено более 9300 га, начаты уголовные производства.
 
В Станично-Луганской райгосадминистрации со ссылкой на местных жителей сообщили, что незаконные формирования России на Донбассе совершили обстрел лесного массива, в результате чего возник новый очага пожара.
 
Источник
пожар, Луганская область
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