Реставрированную "Девочку с колосками" вернули в Музей Голодомора

Во время реставрации одного из главных символов музея был реконструирован пьедестал, создана табличка и ликвидированы незначительные повреждения.

""Девочка с колосками "стала символом не только в Украине, но и во многих странах мира. Ее копии существуют в нескольких государствах. На этот акт вандализма отреагировал не только Всемирный конгресс украинцев, но и многие известные люди за пределами Украины. Пока мы живы, должны помнить. Это символ того, что произошло с украинской нацией в 32-33 года. Это символ тех, у кого забрали детство", - сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он выразил надежду, что полиция найдет тех, кто совершил акт вандализма.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заверил, что поиск виновных продолжается, и предупредил, что отныне территория музея находится под тщательным видеонаблюдением с записью.

"Мы продолжаем поиск подонков, которые осквернили скульптуру девочки. Надеюсь, что мы их найдем. Никто не имеет права совершать такие действия против символов украинской памяти", - отметил Геращенко.

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Сергей Касянчук подчеркнул, что новость об этом акте вандализма нашла отклик по всему миру.

"Все были очень взволнованы, потому что это действительно очень больно и тяжело поразило украинцев. Этот акт вандализма - это попытка уничтожения символа. Десятки лет пытаются уничтожить и стереть из нашей памяти все воспоминания и все свидетельства об этом преступлении, об этом геноциде. А восстановление этого памятника - это один из уроков восстановления нашей памяти ", - сказал он.

Генеральный директор Национального музея Голодомора -геноцида Олеся Стасюк напомнила, что в ночь с 21 на 22 августа вандалы пытались разрушить скульптуру на территории Национального музея Голодомора-геноцида. Серьезных повреждений скульптуре не принесли.

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