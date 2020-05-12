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Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе "Киев-Одесса": двое погибших

12.05.2020 / 09:18
В дорожно-транспортном происшествии на 284 км трассы «Киев-Одесса» погибли два человека, еще двое госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Николаевской области.

"11 мая на автодороге М-05 «Киев-Одесса» на 284 км в направлении Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и грузовика MAN. В результате столкновения транспортных средств два пассажира легковушки - жители Харьковской и Запорожской областей погибли на месте происшествия, 24-летнего водителя и еще одного пассажира с телесными повреждениями, также жителей Харьковщины доставили в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

Водитель грузовика, 47-летний житель Львовской области, не пострадал.

На месте работали следователи Следственного управления, спасатели, медики и патрульные полицейские.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортным средством, что привело к гибели нескольких человек».

Все обстоятельства дтп и его причины устанавливаются.

Источник

Одесса, ДТП
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