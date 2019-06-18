В центре Киева в доме произошел мощный взрыв

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Кризис в Молдове: Польша, Великобритания, Германия и Франция выступили с заявлением
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Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам Сирии: есть убитые и раненые
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Ставленник Назарбаева выиграл выборы в Казахстане
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В Иране ответили на новые санкции США
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Трамп убежден, что демократы не добьются его импичмента
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В Европе раскритиковали решение Кабмина о ПСО по поставкам электроэнергии и предложили альтернативу14.06.2019 / 09:42Последние новости рубрики
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ЕК: полагаем, что к 2020г будет решение по транзиту газа из РФ в ЕС через Украину, план "Б" не нужен
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Нерезиденты увеличили портфель ОВГЗ на 4,1 млрд грн
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НБУ подал жалобу на судей в деле ПриватБанка
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Ахметов проиграл суд Коломойскому на 1,3 миллиарда
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Украина может запустить новую программу с МВФ в конце года
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Пляжная муза: Тина Кунаки восхитила идеальной формой и пышной грудью
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