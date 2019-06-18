В центре Киева в доме произошел мощный взрыв

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

ЧП произошло на перекрестке Бульварно-Кудрявской и Тургеньевской в Шевченковском районе города, недалеко от Национального цирка, в субботу, 16 июня, поздно вечером.

Сообщается, что на месте был сильный запах газа. Взрыв был слышен за несколько километров, в соседних домах выбило окна.

На месте находились пожарные машины и машины "скорой помощи".

По данным "Громадскогого", в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.

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Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

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