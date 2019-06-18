Войти | Зарегистрироваться
09:54

вторник,
18 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Страна Происшествия

В центре Киева в доме произошел мощный взрыв

18.06.2019 / 09:34
В Киеве на Тургеневской улице произошел мощный взрыв. Вероятно, взорвался газ.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

ЧП произошло на перекрестке Бульварно-Кудрявской и Тургеньевской в Шевченковском районе города, недалеко от Национального цирка, в субботу, 16 июня, поздно вечером.

Сообщается, что на месте был сильный запах газа. Взрыв был слышен за несколько километров, в соседних домах выбило окна.

На месте находились пожарные машины и машины "скорой помощи".

По данным "Громадскогого", в Службе газа заявили, что взрыв не связан с утечкой газа.

 
HROMADSKE.UA
 

Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Источник 

взрыв, Киев, Тургеневская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июня
17 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.