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Мінекономіки: Середня заробітна плата в Україні зросла на 18,9%

04.10.2024 / 17:27
В Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року порівняно з серпнем минулого року зросла на 18,9% до 19 674 грн.

Про це повідомило Міністерство економіки, посилаючись на портал work.ua.

А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% до 20 503 грн.

За даними Мінекономіки, у першому півріччі середня зарплата у сфері "Інформація та телекомунікації" становила 49 831 грн.

У сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 39 503 грн.

На третьому місці "Професійна наукова та технічна діяльність" - 27 308 грн.

Також до п'ятірки найбільших середніх зарплат увійшли "Державне управління та оборона" із зарплатою в 25 331 грн і "Торгівля" - 23 534 грн.

Мінекономіки
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