Мінекономіки: Середня заробітна плата в Україні зросла на 18,9%

Про це повідомило Міністерство економіки, посилаючись на портал work.ua.

А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% до 20 503 грн.

За даними Мінекономіки, у першому півріччі середня зарплата у сфері "Інформація та телекомунікації" становила 49 831 грн.

У сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 39 503 грн.

На третьому місці "Професійна наукова та технічна діяльність" - 27 308 грн.

Також до п'ятірки найбільших середніх зарплат увійшли "Державне управління та оборона" із зарплатою в 25 331 грн і "Торгівля" - 23 534 грн.