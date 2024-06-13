Малюська розповів, чи надаватимуть українцям адмінпослуги без військового квитка

Як заявив очільник Мін’юсту Денис Малюська в інтерв’ю для YouTube-каналу Це ніхто не буде дивитись, держава має законне право вимагати такі документи під час звернення за послугами.

За словами міністра, в Україні на сьогодні є «сотні, якщо не тисячі» послуг, які надає держава громадяням, і це ті місця, де українці перетинаються з державним апаратом. Тому, каже Малюська, згідно із законом про адмінпослуги, держава вимагатиме військово-облікові документи як умову надання цих послуг.

Це дозволить українській державі краще розуміти наявність в Україні військовозобов’язаних громадян.

«Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтися все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ», – заявив міністр.

Очільник Мін’юсту додає, що не варто очікувати масштабної реформи у зв’язку із цим, оскільки законодавство вже передбачає можливість вимагати військовий квиток.

Попри те, що в Україні є чимало адміністративних послуг, де від військовозобов’язаних громадян можуть вимагати додаткові документи, є галузі, на які це не поширюватиметься. Передусім, ідеться про надання послуг, які стосуються членів сімей військовозобов’язаних та їхніх дітей. Тут, каже Малюська, не буде перешкод з боку держави.

«Я переконаний, що за певних послугах ми не вимагатимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. Тут держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимося до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі», – каже він.

Водночас військово-облікові документи будуть потрібні за надання послуг, які сприяють поліпшенню комфортного життя військовозобов’язаних, каже міністр.