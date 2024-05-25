Депутат Бундестагу: Захід має закрити небо над частиною території на заході України

Про це заявив депутат Бундестагу від опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер під час експертної дискусії, організованої газетою Neue Osnabrücker Zeitung, передає Укрінформ.

Кізеветтер припустив, що країни ЄС і НАТО з Балтії чи Скандинавії могли б захищати повітряний простір над Західною Україною. Їхня ППО могла би взяти під контроль «70, 80, 100 кілометрів вглиб території України». Це дозволило б українській армії розгорнути свої сили далі на схід, поблизу фронту. У надзвичайних ситуаціях це означало б, що країни НАТО стали би збивати російські ракети наді Львовом на заході України, додав він.

Кізеветтер, який є експолковником Бундесверу, також вважає за можливе розгортання західних сухопутних військ - на основі Статуту ООН: йдеться про польові госпіталі, загони розмінування або матеріально-технічного забезпечення та ремонтні війська. Вони могли би бути направлені, щоб розвантажити відповідні українські сили.

«Ми не повинні нічого виключати і в рамках коаліції охочих… це зробити… Це цілком допустимо за міжнародним правом і необхідно з точки зору політики безпеки», — заявив політик, зауваживши, що це є його «дуже особиста думка».

Для Кізеветтера зрозуміло: якщо Київ програє, Україна «зазнає колапсу, буде масовий потік біженців, і війна пошириться на Західну Європу». «росія позбавить Україну виходу до Чорного моря», «забере Молдову, і вони використовуватимуть гібридні заходи та провокації, щоб спробувати загарбати частини Естонії (…) або частини Латвії», – каже експерт з питань оборони в блоці консерваторів.

Він дорікає федеральному уряду ФРН за нерішучість і за те, що інші європейські країни – виходячи зі своєї відповідної економічної потужності – надають більш конкретну допомогу.

Нещодавно Кізеветтер закликав федеральний уряд підтримати Україну у вербуванні чоловіків, які втекли до Німеччини.