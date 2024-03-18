Плетенчук: У росії проблеми з будівництвом нових кораблів для Чорноморського флоту

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"Це показала практика на прикладі малого ракетного корабля "Аскольд", великого десантного корабля "Мінськ" чи підводного корабля "Ростов на Дону". Будують їх на території росії, наприклад, в Казані. Там будують малі ракетні кораблі, які після цього переходять внутрішніми водами до нашої території", - повідомив він.

росії зараз немає сенсу перекидати кораблі в акваторію Чорного моря.

"Це, по-перше, дуже тривалий процес, який може розтягнутися на роки. По-друге, поповнювати корабельний склад зараз не має великого сенсу. Тому що ви бачите, що навіть дати раду тим одиницям, які в них є в наявності, зараз ворог не може. Суто технічно, вони можуть завести в Чорне море відносно невеликі одиниці з Каспію чи інших регіонів. Але поповнювати склад вже існуючих кораблів, яким не вистачає причалів у Чорному морі - цьому логіки мало", - каже Плетенчук.