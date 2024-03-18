Войти | Зарегистрироваться
15:05

вторник,
19 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Плетенчук: У росії проблеми з будівництвом нових кораблів для Чорноморського флоту

18.03.2024 / 17:27
У росії проблеми з будівництвом нових кораблів для Чорноморського флоту. Їх їм складно будувати у тимчасово окупованому Криму.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"Це показала практика на прикладі малого ракетного корабля "Аскольд", великого десантного корабля "Мінськ" чи підводного корабля "Ростов на Дону". Будують їх на території росії, наприклад, в Казані. Там будують малі ракетні кораблі, які після цього переходять внутрішніми водами до нашої території", - повідомив він.

росії зараз немає сенсу перекидати кораблі в акваторію Чорного моря.

"Це, по-перше, дуже тривалий процес, який може розтягнутися на роки. По-друге, поповнювати корабельний склад зараз не має великого сенсу. Тому що ви бачите, що навіть дати раду тим одиницям, які в них є в наявності, зараз ворог не може. Суто технічно, вони можуть завести в Чорне море відносно невеликі одиниці з Каспію чи інших регіонів. Але поповнювати склад вже існуючих кораблів, яким не вистачає причалів у Чорному морі - цьому логіки мало", - каже Плетенчук.

Плетенчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 марта
18 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.