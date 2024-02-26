ЦНС: загарбники готуються до масштабної імітації "виборів" на ТОТ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Враховуючи попередній досвід "референдумів" та "місцевих виборів", які були проігноровані більшістю місцевого населення, то росіяни готуються до більш масштабних фальсифікацій явки на "виборах"", - кажуть в Центрі нацспротиву.

Зазначається, що перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план намалювати явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за міжнародного злочинця Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають "волонтери" для участі в масовках.

Йдеться про студентів російських ВНЗ, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на "відрядження" за яке також передбачаються виплати.