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ЦНС: загарбники готуються до масштабної імітації "виборів" на ТОТ

29.02.2024 / 12:16
російські загарбники готуються до масштабної імітації "виборів" на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, планують залучати студентів російських університетів для участі в масовках.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Враховуючи попередній досвід "референдумів" та "місцевих виборів", які були проігноровані більшістю місцевого населення, то росіяни готуються до більш масштабних фальсифікацій явки на "виборах"", - кажуть в Центрі нацспротиву.

Зазначається, що перед місцевими гауляйтерами Кремль поставив план намалювати явку у 75%, з яких 80% мають нібито проголосувати за міжнародного злочинця Володимира Путіна. Для імітації такої підтримки в регіон прибувають "волонтери" для участі в масовках.

Йдеться про студентів російських ВНЗ, яким обіцяють виплату стипендій у разі згоди на "відрядження" за яке також передбачаються виплати.

ЦНС, студенти
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