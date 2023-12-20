Чем отличаются айфоны 11 поколения

Компания Apple выпустила несколько поколений смартфонов, каждое из которых было по-своему революционным. Модели 11-х “яблок” считаются одними из самых удачных, поэтому даже сегодня они востребованы потребителями. Так, есть запросы купить iphone 11 pro max бу, и это объяснимо отличным качеством гаджетов, достойным функционалом и хорошей ценой на сегодня. Остается только вопрос: какую именно модель айфон 11 поколения выбрать?

Важные отличия

iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max были представлены компанией Apple в сентябре 2019 года. Вот некоторые основные различия между этими версиями:

Размер экрана. В iPhone 11 используется IPS-экран на 6.1 дюйма, в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – OLED-экраны на 5.8 и 6.5 дюймов. Камеры. Смартфон iPhone 11 оснащен двумя задними камерами (12 Мп широкоугольная и 12 Мп ультра широкоугольная), в то время как iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max имеют тройные камеры (добавляя еще 12 Мп). Материал корпуса. iPhone 11 имеет заднюю панель из стекла и алюминиевую рамку, в то время как iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max используют стекло и нержавеющую сталь. Яркость экрана. Хотя все три модели имеют технологию True Tone и одинаковую яркость, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max отличаются более качественными OLED-экранами. Защита от воды. iPhone 11 обладает стандартной водостойкостью IP68 (до 30 минут на глубине до 2 метров), в то время как iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max обеспечены более высокой влагозащитой IP68 (до 30 минут на глубине до 4 метров).

Тут представлены только некоторые из основных различий между моделями iPhone 11, которые могут влиять на выбор в зависимости от индивидуальных пожеланий.

Как проверить исправность б/у айфона при покупке

Покупая бывший в употреблении айфон любого поколения либо другой смартфон, проверьте его исправность. Для этого оцените внешнее состояние корпуса и экрана, работу сенсора, камеры, зарядки и разъемов. Проверьте состояние аккумулятора в настройках устройства. Убедитесь, что динамики работают исправно.

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