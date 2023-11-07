Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?

Причин змінити оперативну пам'ять може бути багато - від банального, але цілком природного бажання збільшити її обсяг, до підступного писку системного оператора, що сигналізує про вихід модуля з ладу.

Перед тим як відправитися в магазин, потрібно визначитися, який модуль необхідний. «Правильний» спосіб - шукати в документації до материнської плати тип і максимальні робочі частоти підтримуваних ліній пам'яті. Також можете скористатись пошуком по моделі ноутбука. Цю інформацію завжди можна знайти на сайті виробника материнської плати. Досить просто вказати його модель.

Простий спосіб - видалити несправний модуль і отримати необхідну інформацію з наклеєної на нього пластини;

Найпростіше дістати бар, а разом з ним, як зразок, відправитися за покупкою.

Не передавайте планку пам'яті з рук в руки без захисної упаковки! Виникає розряд статичної електрики може пошкодити електронні компоненти модуля.

Які переваги установки додаткової оперативної пам'яті? Чи варто?

Ще одним елементом конструкції ноутбука, який можна замінити самостійно або в сервісі, є оперативна пам'ять. Розширення пам'яті - це швидкий і відносно дешевий спосіб прискорити роботу ноутбука. Однак, щоб усвідомити, навіщо розширювати оперативну пам'ять, варто розглянути, для чого вона реально використовується, а значить, яку потенційну користь може принести її заміна. Всі додатки, дані і тимчасові файли, які були запущені користувачем, потрапляють в оперативну пам'ять. Тому більш висока ємність, а також продуктивність оперативної пам'яті, сприяє швидшій роботі ноутбука, а також дозволяє запускати більше програм без шкоди для загальної продуктивності. Чому варто замінити або доповнити оперативну пам'ять в ноутбуці?

Заміна або поповнення оперативної пам'яті в ноутбуці

ПЕРЕВАГИ

Більша ємність оперативної пам'яті позитивно позначиться на роботі пристрою, особливо при більш просунутих заходах.

Додавання оперативної пам'яті до ноутбука - відносно недорогий метод для помітної модифікації продуктивності пристрою.

Заміна оперативної пам'яті на більшу і швидшу може стати альтернативою покупці нового ноутбука.

Більша ємність і кращі параметри оперативної пам'яті позитивно позначаться на роботі, навчанні та розвагах, забезпечуючи безперебійну роботу системи, додатків та ігор.

НЕДОЛІКИ

Старі і неефективні пристрої мало виграють від заміни або доповнення самої оперативної пам'яті.

Оперативну пам'ять можна замінити і поповнити тільки в рамках певного стандарту – старі ноутбуки з оперативною пам'яттю DDR3 не будуть використовувати пам'ять DDR4. Дешеві пристрої також часто не підтримують високі ємності оперативної пам'яті.

Якщо ми використовуємо 32-розрядну операційну систему, вона не підтримуватиме більше 4 ГБ оперативної пам'яті. У такій ситуації замінювати саму оперативну пам'ять не має сенсу і варто задуматися про перехід на 64-розрядну систему.

Як встановити оперативну пам'ять в ноутбук? Як його замінити або розширити?

Перш ніж приступити до покупки і заміни оперативної пам'яті в ноутбуці, давайте переконаємося в декількох речах:

Який тип оперативної пам'яті підтримує пристрій? Окремі типи оперативної пам'яті несумісні один з одним. У новітніх пристроях використовується пам'ять DDR4, але в старих це може бути DDR3, DDR3L, а також DDR2 або DDR. Слід придбати адекватний тип пам'яті.

Окремі типи оперативної пам'яті несумісні один з одним. У новітніх пристроях використовується пам'ять DDR4, але в старих це може бути DDR3, DDR3L, а також DDR2 або DDR. Слід придбати адекватний тип пам'яті. Яка максимальна ємність оперативної пам'яті, підтримувана пристроєм? Це залежить від операційної системи (підтримка 32-біт не більше 4 Гб), а також інших компонентів. Інформацію про максимальну ємності оперативної пам'яті можна знайти в технічній специфікації ноутбука.

Це залежить від операційної системи (підтримка 32-біт не більше 4 Гб), а також інших компонентів. Інформацію про максимальну ємності оперативної пам'яті можна знайти в технічній специфікації ноутбука. Чи є у ноутбука додаткові слоти оперативної пам'яті або буде заміна? Якщо в пристрої є, наприклад, 2 кубика по 4 Гб оперативної пам'яті і немає місця для додаткових, замінити їх можна, наприклад, 2 модулями по 8 Гб. Якщо в ноутбуці ще є вільні місця для оперативної пам'яті, краще розширити її, ніж замінити.

Сама заміна або розширення оперативної пам'яті в ноутбуці не представляє складності. Багато користувачів шукають інформацію про те, як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці Lenovo, як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці HP або як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці Asus. Тим часом, заміна оперативної пам'яті досить схожа в більшості пристроїв, отже, пошук інформації про конкретну марку (як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці Acer, як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці Dell і т. Д.) Не потрібно.

Для заміни оперативної пам'яті вийміть акумулятор, відкрутіть двері багажника (якщо це можливо), знайдіть розташування слотів, зніміть старі модулі, а на їх місце встановіть нові кубики. Модуль слід вставляти під невеликим кутом і притискати так, щоб металеві засувки клацнули.

Щоб розширити оперативну пам'ять в ноутбуці, слід вчинити так само – відкрити корпус, знайти вільні слоти і розмістити в них додаткові модулі.

Варто пам'ятати!

Якщо пристрій підтримує двоканальну пам'ять, варто використовувати це рішення – тобто два однакових кубика замість одного з більшою ємністю (наприклад, 2 x 8 ГБ замість 1 x 16 ГБ). Підтримка двоканальної пам'яті дозволяє краще використовувати потенціал оперативної пам'яті.