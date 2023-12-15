Оксана Продан: 94% громад вже використовують інструменти відкритого урядування

Про це пише у колонці на "Українській правді" Оксана Продан - народна депутатка VII та VIII скликань, радниця голови АМУ Віталія Кличка.

"Хочу поділитись результатами ще "гарячого" опитування керівників муніципалітетів, що було проведене Асоціацією міст України спільно з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи в рамках роботи XVII Українського муніципального форуму. Рада Європи практичне застосування демократії називає "відкритим урядуванням". Опитування показало, що 94% громад вже використовують інструменти відкритого урядування", - пише Оксана Продан.

Опитування, яке було проведене 4-5 грудня серед близько 400 представників самоврядування, показало, що на місцевому рівні використовується досить широкий спектр інструментів демократії, зазначає Продан. Зокрема, громадська експертиза діяльності відповідного органу, бюджет участі, громадські слухання, електронні звернення, петиції, загальні збори, конкурси проєктів інститутів громадянського суспільства, консультативно-дорадчі органи та інші. Навіть у воєнний час проєкти рішень органів місцевого самоврядування розміщуються на їх сайтах попередньо, до винесення в зал. В засіданнях рад і виконкомів беруть участь зацікавленні мешканці, діють обов’язкові прийоми громадян.

Водночас центральна влада скорочує використання інструментів відкритого урядування, заявила радниця голови АМУ.

"Трансляції засідань парламенту немає. Роботу консультативно-дорадчих органів, які колись працювали з різними органами центральної влади, згорнуто чи знівельовано. Комітети парламенту системну роботу фахівців для якісних законопроєктів відмінили або замінили на тури зустрічей по Україні. Уряд ліквідував Раду підприємців при КМУ", - наводить приклади Оксана Продан.

Крім того, у центральній влади нерідко комунікація носить формальний характер. Тобто забирає багато часу та зусиль в усіх, але не забезпечує діалогу та співдії, зазначає Продан.

Вона підкреслює, що місцева влада сподівається на реальну співпрацю з центральною.

"Мова про наше майбутнє, яке хтось наполегливо хоче будувати без нас. Але ми є. Працюємо на рівні громад, маленьких, середніх і великих. Готові до реальної співпраці та взаємодії, бо Перемога України можлива тільки в єдності, спільними зусиллями", - наголосила Оксана Продан.