Джапарова: До коаліції зі створення Спецтрибуналу увійшло понад 40 країн

Про це журналісту УНН повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Зараз є коргрупа - це ядро країн, їх понад 40. Це країни, які разом з нами працюють над формуванням модальності цього трибуналу. Тому що є різні формати за якими може працювати трибунал. Чи він буде класичний, чи гібридний, де він буде, за рахунок участі яких експертів він буде. Тобто ці питання проговорюються. В цьому ядрі, колі країн таких зустрічей вже було три», - розповіла Джапарова.

Вона висловила сподівання, що це тільки початок.