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Джапарова: До коаліції зі створення Спецтрибуналу увійшло понад 40 країн

08.12.2023 / 13:19
До коаліції (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України увійшло понад 40 країн.

Про це журналісту УНН повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

«Зараз є коргрупа - це ядро країн, їх понад 40. Це країни, які разом з нами працюють над формуванням модальності цього трибуналу. Тому що є різні формати за якими може працювати трибунал. Чи він буде класичний, чи гібридний, де він буде, за рахунок участі яких експертів він буде. Тобто ці питання проговорюються. В цьому ядрі, колі країн таких зустрічей вже було три», - розповіла Джапарова.

Вона висловила сподівання, що це тільки початок.

Джапарова
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