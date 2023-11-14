Подоляк: Розмови про втому світу від війни заохочують росію до ескалації

Про це написав у соцмережі Х радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає Укрінформ.

"Не варто заохочувати росію до продовження та ескалації агресії, висловлюючи сумніви щодо спроможності України контратакувати та наступати, чи розповідаючи про власну втому від війни", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що коли ми говоримо про росію, маємо усвідомлювати, що тільки її поразка відкриває можливість «врегулювання», все інше - ілюзія.

"Перефразую: «Дипломатичними ілюзіями вимощена дорога в пекло»... Непереможена росія ніколи не виконує своїх зобов'язань; завжди обманює; завжди намагається «пересадити своїх опонентів». Виведення/вигнання російсько-окупаційних військ з території України є єдиним шляхом відновлення справедливості, міжнародного права та забезпечення глобальної деескалації", - написав Подоляк.

Він наголосив, що не варто заохочувати росію «чекати і торгуватися за безкарність». "Єдине, що сьогодні виправдано – це інвестиції у виробництво зброї, посилення передачі технологічної зброї в Україну та жорстка осудлива риторика проти росії", - додав радник керівника ОП.