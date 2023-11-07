В Україні відмінили вечірню і заочну форми здобуття освіти

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році.

Наступного року не будуть проводити набір вступників на вечірню та заочну форми навчання.

За зміни до законів щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії проголосували 285 народних депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою і заочною формами здобуття освіти. А також для здобуття ступеня молодшого бакалавра.

Здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації.

Законом встановили, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України і предмет на вибір - фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія та українська література.

Конкурсний відбір у виші здійснюватиметься за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022-24 років.

Згідно з законом, для учнів, які у 2024 році завершують початкову школу, проведуть державну підсумкову атестацію у режимі пілотування.