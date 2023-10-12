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Демченко: Кількість спроб перетину кордону поза межами пунктів пропуску військовозобов’язаними збільшилася

16.10.2023 / 18:30
За останні кілька місяців кількість спроб незаконного перетину кордону за підробними документами через пункти пропуску дещо зменшилася, натомість трохи збільшилася кількість військовозобов’язаних чоловіків, які намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, тобто по зеленій ділянці.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, наголосивши, що останній спосіб особливо популярний серед ухилянтів саме навесні та влітку, коли хороша погода.

«Але тут також важливо, що ДПСУ у співпраці з іншими правоохоронними органами  працюють над викриттям організованих злочинних груп, які, власне, займаються тим, що обіцяють людям сприяння у незаконному перетині кордону. Від початку дії воєнного стану вже викрито близько 200 таких злочинних груп», – сказав він.

За його словами, зараз прикордонники затримують щодоби по 20-30 осіб – це і по пунктах пропуску, і по зеленій ділянці кордону.

«Ще від до 100 до 150  осіб щодоби отримують відмову у перетині кордону. Вони просто не мають законних підстав, тобто не підпадають під категорії, не мають відповідних документів, які дають право на виїзд», – пояснив Демченко.

Демченко
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