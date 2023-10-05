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Financial Times: Після вступу до ЄС Україна зможе отримати близько €186 млрд

05.10.2023 / 17:27
Після вступу до Європейського Союзу Україна зможе отримати близько €186 млрд протягом семи років.

Про це повідомило британське видання Financial Times.

За оцінками FT, з дев'ятьма новими державами-членами поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трильйона євро. Це дорівнює приблизно 1,4% валового національного доходу 36 країн.

Також FT написали про збільшення внесків до бюджету з боку багатших країн, таких як Німеччина, Франція і Нідерланди.

Застосовуючи чинні правила до розширеного блоку, Україна матиме право на отримання €96,5 млрд в межах Спільної аграрної політики ЄС протягом семи років.

Україна також отримає право на €61 млрд з фондів згуртованості ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в бідніших країнах-членах.

Financial Times
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