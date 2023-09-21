Голову ДАСУ Басалаєву внесли до бази "Миротворця"

Очолювана нею ДАСУ саботує роботу КБ «Луч», який проводить для Сил оборони «Стугни», «Нептуни» та «Корсари», повідомляє "Антикор".



Кар’єрний шлях Басалаєвої цілком логічно підвів її до тієї точки, в якій вона знаходиться зараз. Податкова, Центрвиборчком, після роботи в якому у Басалаєвої складаються «особливі» відносини з Андрієм Портновим – юристом Януковича-втікача.

У ЦВК, стверджують відкриті джерела, мадам Басалаєву «влаштував» співголова групи «Відродження» у ВР – Валерій Писаренко, який входив до групи депутатів, підконтрольної Портнову. Є інформація про те, що під час подій на Євромайдані Портнов та Писаренко разом літали до Москви… У 2022 р. Басалаєва, явно завдяки протекції Портнова, стає головою ДАСУ. І через півтора роки повномасштабного вторгнення здійснює дії цілком на користь свого «патрона» – відкрито заважає діяльності КБ «Луч» та інших підприємств ВПК.



Окрім КБ у диверсії проти обороноздатності держаудиторів звинувачує компанія «Українська бронетехніка». За словами її директора Владислава Бельбаса, ГБР, керуючись висновком Держаудитслужби, «здійснюють атаку на ВПК України».