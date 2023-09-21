Єщенко: Українці отримають можливість звертатися щодо медичних послуг до закладів будь-якої форми власності

Така суть поданого на розгляд Міністерства охорони здоров’я законопроєкту, який дозволить розширити доступ українців до медичних послуг, а заклади приватної сфери стануть рівноправними учасниками загальної системи охорони здоров’я країни.

Про зміни розказала Олена Єщенко, очільниця Асоціації приватних медичних закладів України.

"Ідея в тому, що після ухвалення змін до законодавства, які дозволять модель доплати за медпослуги у приватних клініках, для державних і комунальних закладів охорони здоров'я нічого не зміниться. Однак українці матимуть змогу робити вибір: або отримувати повністю безоплатні послуги в державному чи комунальному закладі, або доплатити за тарифом у приватній клініці, якщо вони цього бажають. Людина отримує реалізацію свого права скористатися коштами, які держава для неї виділила з бюджету на медичне обслуговування. Ці кошти зможуть за нею "йти" або в державний заклад, або в комунальний, або в приватний", — пояснила вона зміни.

Досі в Україні не існувало такого механізму.

За словами Олени Єщенко, законопроєкт переданий голові робочої групи — міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку для проведення додаткових консультацій, у тому числі з представниками міжнародних організацій, що включені до її складу.

Експерти підтримують новацію, яка набула особливої актуальності в умовах війни та стане затребуваною для складних лікувань після Перемоги.

"Ще п’ять років тому міжнародні партнери України вагались і сумнівались у доречності впровадження доплат, але ситуація кардинально змінилася, — пояснює нагальність змін Павло Розенко, ексвіцепрем’єр з гуманітарних питань. — Зараз постала гостра потреба розвантажити державний медичний сектор. Для тих, хто потребує або може собі дозволити більш якісні чи специфічні послуги, відкриваються двері приватних медзакладів. Держава не має об’єктивної змоги збільшити видатки на медицину — наш бюджет підтримують трансферами країни-союзниці. Зараз настав час змін. Законопроєкт відкриє українцям надзвичайні можливості: топове обладнання приватних закладів, найкращі препарати, закупівлю яких через війну та мегадефіцитний бюджет не може собі дозволити держава. То чому не дати можливість людям, які мають змогу, скористатися своїм гарантованим пакетом від НСЗУ?"

Розенко нагадав, що, за підрахунками експертів, українці вже зараз фінансують чи не половину потреб медицини, але це робиться шляхом стягнення з людей корупційних платежів і неформальних поборів без жодних гарантій якості. Проблему визнають навіть чиновники МОЗ — українці несуть непомірний тягар корупційних платежів в державній медицині, що є умовно безоплатною.

"Збереження чинної моделі та відмова від змін — це соціальне лицемірство, заохочення корупції та поборів, які обкрадають українську медицину, кожного з українців. Доплати мають бути виведені на світло, а люди – отримати гарантії якості лікування", — сказав Розенко.