Педіатри розповіли, яка має бути вага шкільного рюкзака разом з речами

Gazeta.ua розкаже, яка вага шкільного ранця має бути.

За нормами педіатрів, вага шкільного рюкзака для учнів молодшої школи не повинна перевищувати 10 % від ваги дитини. Для учнів середньої та старшої школи - 15 %. Тобто, якщо школяр важить 30 кг, то вага рюкзака з усіма шкільними речами не повинна перевищувати 3 - 4,5 кг. Інакше школяр буде дуже стомлюватися, страждати від болі в спині і тим самим зіпсує собі поставу.

Вага щоденного комплекту підручників і письмового приладдя не повинна перевищувати:

1-2 клас - не більше 1,5 кг

3-4 клас - не більше 2,0 кг

5-6 клас - не більше 2,5 кг

7-8 клас - не більше 3,5 кг

9-11 клас - не більше 4,0 кг.

З точки зору виробників, рюкзак менший за вагою має знижену жорсткість, низьку комфортність і слабкі захисні функції.

Як зменшити вагу ранця

Перейдіть на електронні підручники. Але не у всіх є така можливість.

Купіть полегшений рюкзак з ортопедичних моделей, якщо не плануєте возити дитину машиною або не будете нести її рюкзак самі.

Складайте рюкзак з вечора. Діти забувають викладати книги, які непотрібні на наступний день. Вага одного підручника коливається в межах 300-700 г.

Першокласники тягають на уроки іграшки. Домовляйтесь, щоб брали щось неважке.

В портфелі інколи можуть завалятись булочки та інша несвіжа їжа, яка там може пролежати днями. Це теж додаткова вага.

Купуйте дитині зошити по 12 аркушів, замість 18 або 24. Це суттєво знизить вагу рюкзака.

Домовляйтесь із сусідом по парті, хто які підручники візьме в школу, щоб на кожному уроці на парті була одна книга.