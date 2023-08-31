Від початку війни до Нацполіції надійшло понад 93 тисячі повідомлень від жертв сексуального насильства з боку окупантів

Про це повідомив громадський радник Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної Сергій Ніжинський в ефірі Українського радіо.

За його словами, наразі на розгляд суду передали тільки частину випадків.

"Вже 203 чи 205 справ, які офіційно Офіс Генеральної прокуратури верифікував і передав до суду. Є 93 тисячі дзвінків, які верифікуються Національною поліцією і які передаються, направляються у відповідні центри допомоги врятованим", - розповів він

Ніжинський додав, що планується робота над змінами у Кримінальному кодексі. Йдеться про створення окремої статті щодо покарань за сексуальне насильство в умовах війни.

Він також зазначив, що наразі в Україні працює низка хабів, куди постраждалі можуть звертатися на умовах конфіденційності.

"Це 11 центрів, які були створені протягом року. В основному, на Сході України. Перший був - Запоріжжя, далі Суми, Кропивницький, Київ, багато цих ініціатив було. І це такий хаб, де людина, навіть без звернення до правоохоронних органів, може звернутися за допомогою – гуманітарною, медичною, юридичною, психологічною", - розповів радник.