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Британія: росія втратила половину відправлених в Україну десантників

07.08.2023 / 12:16
російські окупанти втратили половину з тих бійців десантних військ, яких у 2022 році відправили в Україну. Це щонайменше 15 тисяч військових.

Про це наголосили в Міністерстві оборони Британії.

Там нагадали, що 2 серпня, в день повітряно-десантних військ рф, російський генерал-полковник михайло теплінський в привітанні випадково розповів секретну інформацію, що 8500 десантників отримали поранення та згодом повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишити лінію фронту.

Відео швидко видалили з офіційних каналів міноборони рф. Попри те, що теплінський не озвучив точну кількість загиблих та поранених, названа ним цифра дозволяє приблизно уявити втрати росіян.

"Однак екстраполяція даних теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 000 десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені", — зазначає розвідка.

Брітанія
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