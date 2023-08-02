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АРМА розірвало договори з Нафтогазом на управління мережею автозаправних станцій Glusco

04.08.2023 / 12:16
Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розірвало договори з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на управління мережею автозаправних станцій Glusco.

Про це йдеться в повідомленні АРМА, передають Українськi Новини.

"Проведена перевірка підтвердила, що управитель систематично надавав недостовірну інформацію про доходи, які отримував від використання автозаправок та нафтобаз. По факту станом на липень управитель експлуатував 68 АЗС, тоді як звітував про дохід тільки з 27 комплексів. Але й ці доходи офіційно отримувались не від торгівлі пальним та іншими товарами, а від здачі нерухомості в оренду. Тобто управитель, виходячи з його звітів, працював лише як орендодавець", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, згідно з повідомленням, за понад рік діяльності управителя державний бюджет отримав від управління десятками АЗС трохи більше 1,5 млн гривень доходу.

"Тому АРМА прийнято обгрунтоване та законне рішення про припинення в односторонньому порядку договорів управління майном та корпоративними правами Glusco. Крім того, вже сьогодні АРМА звернулося до уряду у порядку статті 21-1 закону щодо термінового визначення управителя для активів з метою унеможливлення перебоїв у їх роботі та недопущення негативних наслідків від збоїв у функціонуванні", - йдеться в повідомленні.

Нафтогаз, АРМА, Glusco
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