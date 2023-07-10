НАТО засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України.

"росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води", - йдеться у тексті.

НАТО закликає всі країни не надавати жодного сприяння російській агресії і засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні.

Зазначається, що підтримка білорусі зіграла важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для нападу російських військ на Україну та підтримки російської агресії.

"Зокрема, білорусь, а також Іран повинні припинити своє пособництво росії та повернутися до дотримання норм міжнародного права", - зазначили в комюніке.

Країни-члени НАТО вітають рішучу підтримку Генеральною Асамблеєю ООН зусиль, спрямованих на досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні.

Також вони вітають і підтримують прагнення президента України Володимира Зеленського викласти принципи такого миру у своїй "формулі миру".

Члени НАТО віддані досягненню справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН, зокрема, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності.

"Ми підкреслюємо, що це неможливо без повного і беззастережного відходу росії. Хоча ми закликали росію до конструктивної участі в переговорах з Україною, що заслуговують на довіру, вона не продемонструвала справжньої відкритості до досягнення справедливого і міцного миру", - додали в комюніке.