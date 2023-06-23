Подоляк: Події останніх днів пояснюють, чому Україна не веде переговори з рф

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter в неділю, 25 червня.

За його словами, трагікомедія останніх днів красномовно пояснює лідерам інших країн, чому Україна не вбачає за можливе сьогодні вести переговори з росією

"Просте питання: а з ким там можна про щось говорити, якщо в головного суб’єкта (володимира путіна – ред.) влада буквально вислизає з рук, як пісок крізь пальці, а об стратегічне військове командування витирають ноги всі, кому не лінь? Цій шайці вже недовго існувати: у будинку немає господаря", – написав Подоляк.

На його думку, влада нинішньої верхівки у кремлі може остаточно розвалитися.

"Хитка конструкція тримається за інерцією та на чесному слові. Тим часом синоптики прогнозують нові пориви вітру", – додав радник керівника ОП.