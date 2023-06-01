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ISW: Ще до успіхів на фронті окупанти вже сперечаються за вплив над територіями

03.06.2023 / 16:15
пвк "вагнера", батальйон "спарта", а також оперативно-тактичні бойові з'єднання "каскад" та "русич" ще до помітних успіхів на фронті сперечаються в інформаційному просторі про найбільший вплив на суспільство та керівництво кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Дискусії щодо впливу різних підрозділів на локальні просування окупантів у районі Мар'їнки та Бахмута збігаються з повідомленнями про прибуття в Україну чеченських формувань.

На думку аналітиків ISW, підтримка дискусій про роль підрозділів у незначних поступах, ймовірно, спрямована на те, щоб підірвати здатність голови Чечні рамзана кадирова використати будь-які наступні тактичні успіхи для підвищення свого авторитету та повторного використання своїх воєнізованих формувань як основну нерегулярну наступальну силу.

Багато нерегулярні формування можуть бути обурені спробою кадирова взяти на себе відповідальність за будь-який успіх після кількох місяців наступальних операцій на виснаження.

ISW
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