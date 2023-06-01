CERT-UA попереджає про небезпечні SMS-повідомлення нібито від імені Печерського суду

Як передає Укрінформ, про це Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомляє у Телеграмі.

“Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження серед українців фішингових SMS. Повідомлення надходять від адресанта SUDpovistka нібито від імені Печерського районного суду”, - ідеться в повідомленні.

У Держспецзв'язку попереджають, що повідомлення містять скорочене посилання, яке перенаправляє абонента на фішинговий сайт. Він імітує сторінку входу до системи “Електронний суд”, де користувачу пропонують авторизуватися, зокрема ввести номер телефону та код, який буде надісланий у Телеграмі.

“У разі виконання зазначених дій зловмисники дістануть доступ до месенджера користувача”, - ідеться в повідомленні.

Фахівці CERT-UA задля безпеки рекомендують перевірити активні сесії в Телеграмі.

На смартфоні слід зайти в “Налаштування” та вибрати розділ “Пристрої”.

На комп’ютері або ноутбуці слід зайти в “Налаштування”, вибрати розділ “Приватність і безпека” та натиснути команду “Показати всі сеанси”. “Якщо бачите серед активних сесій невідомий пристрій, натисніть “Завершити сеанс,” - радять фахівці.

Вони також нагадують, що критично важливо дотримуватися головних правил кібергігієни. Тобто використовувати надійні паролі, налаштувати всюди, де можливо, двофакторну автентифікацію. А також не переходити за будь-якими підозрілими посиланнями, надісланими не тільки в SMS, а й на електронну пошту та месенджери.