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МЗС України розглядає участь у заході в москві 9 травня іноземних лідерів як аморальний і недружній крок

10.05.2023 / 09:10
Міністерство закордонних справ України розглядає участь у заході на червоній площі в москві 9 травня прем'єр-міністра Вірменії, а також президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану як аморальний і недружній крок стосовно України.

"Під час заходу президент російської федерації володимир путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував убивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій", - ідеться в заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що в ніч на 9 травня рф випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, щоб завдати ще більше смертей. Крім того, учасникам заходу було продемонстровано російську військову техніку, яка вже десятий рік поспіль бере участь у неспровокованій агресивній війні росії проти України.

"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав у публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", - заявили в МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що народи Центральної Азії та Кавказу зробили неоціненний внесок у перемогу над нацизмом 78 років тому, і "вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі у фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом".

парад, москва
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