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Катерина Усик: У 90-ті роки без гуманітарки і стегенців Буша рашка з голоду би здохла

09.05.2023 / 17:29
Дружина боксера Олександра Усика опублікувала допис про країну-агресорку російську федерацію.

Назвала рф "бульбашкою брехні". Про це Катерина Усик написала в Instagram.

Дружина боксера сказала, що хотіла висловитись напередодні 9 травня.

"Без українських солдат, героїв Другої світової, ніколи б не було перемоги. Без допомоги Америки ленд-лізом – хрін би витягнули", – заявила Катерина.

"У 90-ті роки без гуманітарки і стегенців Буша рашка з голоду би здохла", – написала дружина боксера.

"Немає ніякої великої країни, є бульбашка брехні і пропаганди вбивати", – заявила про РФ Катерина Усик.

Усик
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