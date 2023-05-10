Катерина Усик: У 90-ті роки без гуманітарки і стегенців Буша рашка з голоду би здохла

Назвала рф "бульбашкою брехні". Про це Катерина Усик написала в Instagram.

Дружина боксера сказала, що хотіла висловитись напередодні 9 травня.

"Без українських солдат, героїв Другої світової, ніколи б не було перемоги. Без допомоги Америки ленд-лізом – хрін би витягнули", – заявила Катерина.

"У 90-ті роки без гуманітарки і стегенців Буша рашка з голоду би здохла", – написала дружина боксера.

"Немає ніякої великої країни, є бульбашка брехні і пропаганди вбивати", – заявила про РФ Катерина Усик.