Про це йдеться в повідомленні МЗС Молдови, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

"Представник посольства російської федерації в Кишиневі оголошений персоною нон грата на території нашої країни і зобов'язаний покинути територію Республіки Молдова", – йдеться в повідомленні.

Там уточнюється, що росіянина висилають із Молдови "за дії, несумісні з дипломатичним статусом, відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року".

Про це, як зазначається, повідомили російській стороні у другій половині дня в середу, коли посла рф олега васнєцова було викликано до МЗС.

Нагадаємо, 17 квітня глава Татарстану рустам мінніханов заявив, що його не пустили в Молдову.

За словами мінніханова, кандидат в очільники Гагаузії віктор петров і депутат-соціаліст александр суходольський запросили його на Міжнародний конгрес "Дружба народів-2023".

мінніханов перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Канади. Він є головою правління пат "туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для російських збройних сил.