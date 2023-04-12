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Васьков: росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи

12.04.2023 / 11:15
Васьков: росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи
росіяни навмисно блокують експорт зерна з України Чорним морем. Ситуація зараз критична.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова у коментарі The Guardian.

За словами чиновника, 11 квітня, представники росії, ООН та Туреччини не проводили інспекції суден з українським зерном, які вони мають виконувати у рамках "зернової угоди".

Він уточнив, що Україна подала назви трьох суден для перевірки. Але росіяни їх викреслили та подали інші судна з поточної черги. Через такі дії представників країни-агресора жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що рівносильне блокаді з боку москви.

"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", - наголосив заступник міністра.

Васьков розповів, що у разі продовження подібних дій росіян ціни на продовольство можуть зрости на 15%. Це змусить українських фермерів знову накопичувати зерно, як минулого року, через що їм загрожують фінансові труднощі.

зернова угода, Васьків
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