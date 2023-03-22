На Черкащині невідомі намагались захопити одне із найуспішніших підприємств області

«Оскільки ніякої охорони в нас нема, є лише працівник на прохідній, то далі все відбувалось швидко: зловмисники наших спеціалістів зігнали в один кабінет, погрожуючи пістолетом, із серверної кімнати видерли техніку, як кажуть з живим, і привели в кабінет нового директора. Як виявилось, всього за одну ніч можна багато разів зробити перереєстрацію, змінити власників, а також призначити директора», – вказано в повідомленні на сторінці підприємства у Фейсбуці.

Як зазначили в коментарі виданню Lenta.UA такі протиправні дії з незаконної перереєстрації справа рук «чорного нотаріуса», який, як з’ясувалось, знаходиться у розшуку ще з 2019 року.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідування даного кримінального провадження перебуває на особистому контролі очільника Черкаської ОВА. Буде детально перевірено всю інформацію, і також озвучену в соцмережах, що серед нинішніх власників підприємства нібито можуть бути громадяни російської федерації.

Ольга Полозова наголосила, що ще близько 2 місяців тому стосовно бізнесу почалися незрозумілі дії в правоохоронній системі, пов’язані саме з російським походженням її чоловіка.

«Нам стало відомо, що стосовно нас почались якісь незрозумілі дії, нібито якісь люди почали скаржитись в правоохоронні органи, щодо того, що Віктор народився в росії. Ми не надавали цьому особливого значення, оскільки не бачили жодної загрози, адже ми – громадяни України і ведемо свою діяльність у законній площині. Тому зараз я буду зустрічатись із пресою у столиці, буду шукати зустрічі із представниками уряду та загальноукраїнської влади…», – наголосила Полозова.

Вона також додала, що вдячна очільнику Черкаської ОВА, поліції області та прокуратурі, які оперативно втрутились, і завдяки діям яких було порушено кримінальне провадження та заблоковано активи підприємства, тим самим упередивши його можливе розкрадання.

ТОВ «Красногірський олійний завод» – сільськогосподарське підприємство, яке має потужний земельний банк, займається переробкою соняшника на олію та вирощує велику рогату худобу. Основним власником, який володіє понад 90% статутного капіталу, є Ольга Полозова. Інша частка підприємства належить естонській компанії. У 2021 році підприємство, згідно фінансових звітів, завершило з прибутком у 42 млн. грн.