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Ляшко розповів, скільки зруйнованих росією медзакладів вдалося відновити

08.03.2023 / 10:13
Ляшко розповів, скільки зруйнованих росією медзакладів вдалося відновити
В Україні вже відновили близько 200 медичних закладів, які зруйнувала росія, деякі з них відбудовували з нуля. Втім, ще понад 120 медзакладів залишаються пошкодженими внаслідок російської агресії.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

"Зараз біля 200 лікарень відновили. Центри первинної медикосанітарної допомоги в деяких населених пунктах побудували з нуля, бо були зруйновані вщент. Але велика кількість (медзакладів - ред.) залишається пошкодженою. У великій кількості ми навіть не можемо приступити до відновлення, бо вони постійно перебувають під обстрілами, і це впливає на доступність медичної допомоги", - сказав Ляшко.

Водночас там де є можливість, за словами міністра, проводиться модернізація медзакладів, зокрема, постачається обладнання, яке закупили або за кошти держбюджету, НСЗУ або за міжнародних партнерів.

Це ангіографи, комп'ютерні томографи, апарати штучної вентиляції легень, анестезіологічне обладнання тощо.

Ляшко нагадав, що росія пошкодила в Україні більше 1200 медзакладів. Є докази того, що російська армія прицільно веде вогонь по лікарнях. Зокрема, як додав міністр, в Херсоні затримали коригувальника воню, який наводив обстріли саме на лікарні.

"Ми цей факт передали міжнародним прокурорам, щоб чітко бачили порушення Женевської конвенції, яка чітко каже, що під час воєнних дій лікарні мають знаходитися поза межами обстрілів", - наголосив міністр.

Ляшко, лікарня
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