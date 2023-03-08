росія вважає антикорупційну групу Transparency International "небажаною організацією"

Про це повідомляє УНН посилаючись на росЗМІ.

"Було встановлено, що діяльність цієї організації явно виходить за рамки заявлених цілей та завдань", - йдеться в повідомленні.

Рішення прийнято "за результатами вивчення матеріалів, що надійшли".

"Формально виступаючи організацією, що бореться з корупцією по всьому світу, вона втручається у внутрішні справи російської федерації, що становить загрозу основ конституційного ладу та безпеки російської федерації", - сказано в пресрелізі.

Ярлик "небажані" був застосований до десятків іноземних груп у росії з того часу, як вони почали використовувати цю класифікацію у 2015 році.