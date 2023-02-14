Войти | Зарегистрироваться
16:27

вторник,
14 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Столтенберг має намір залишити НАТО восени цього року

13.02.2023 / 15:13
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір залишити свою посаду восени цього року, як і планувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Він не має наміру добиватися продовження мандату", - заявила його прессекретар Оана Лунгеску.

Мандат Столтенберга вже тривав тричі, і він перебуває на своїй посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного президента може бути продовжений ще одного разу на тлі війни росії проти України.

Зокрема Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року.

Останній раз термін повноважень Столтенберга було продовжено у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення росії до України, до 30 вересня 2023 року.

НАТО, Столтенберг
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 февраля
13 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.