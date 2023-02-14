Столтенберг має намір залишити НАТО восени цього року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Він не має наміру добиватися продовження мандату", - заявила його прессекретар Оана Лунгеску.

Мандат Столтенберга вже тривав тричі, і він перебуває на своїй посаді майже дев'ять років.

Останнім часом неодноразово висловлювалися припущення, що термін повноважень 63-річного президента може бути продовжений ще одного разу на тлі війни росії проти України.

Зокрема Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що НАТО планує продовжити повноваження Столтенберга до квітня 2024 року.

Останній раз термін повноважень Столтенберга було продовжено у березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення росії до України, до 30 вересня 2023 року.