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Синод УПЦ утвердил чин благословения беременной женщины и молитвы утешения в случае утраченной беременности

12.05.2022 / 20:21
Синод УПЦ утвердил чин благословения беременной женщины и молитвы утешения в случае утраченной беременности
Источник: Центр информации УПЦ
Решение Священный Синод Украинской Православной Церкви по итогам прошедшего 12 мая в Киево-Печерской лавре заседания

Принят чин для молитвенного благословения беременных женщин.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви по итогам прошедшего 12 мая в Киево-Печерской лавре заседания.

Для церковного использования утверждены чин благословения беременной женщины, а также молитвы утешения для женщин в случае утраченной беременности.

Как сообщалось ранее, Священный Синод образовал мужской монастырь в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы в Симферопольской епархии и утвердил наместника этой обители.

Балтская епархия получила благословение на богослужебное использование текста акафиста перед иконой Божией Матери «Славногорская».

Священный Синод выразил благодарность Предстоятелям, епископату, духовенству и верующим Поместных Православных Церквей, главам Государств, международным, общественным и волонтерским организациям за предоставление убежищ, попечительство и постоянную помощь украинским переселенцам.

По итогам заседания Священного Синода УПЦ было принято решение о созыве собрания верных Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны, а также решения обратиться к Генеральному прокурору Украины и Уполномоченному Верховной Раде Украины по правам человека о нарушении конституционных прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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