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В УПЦ 3 новых епископа и создан монастырь

12.05.2022 / 20:05
В УПЦ 3 новых епископа и создан монастырь
Источник: Центр информации УПЦ
Священный Синод создал мужской монастырь в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы в Симферопольской епархии и утвердил наместника этой обители

Священный Синод Украинской Православной Церкви избрал троих епископов и создал мужской монастырь.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви по итогам прошедшего 12 мая в Киево-Печерской лавре заседания.

«Клирик Черновицко-Буковинской епархии архимандрит Клеопа (Мигаеси) избран епископом Новоселицким, викарием Черновицко-Буковинской епархии; епископом Скадовским, викарием Херсонской епархии избран архимандрит Вениамин (Величко), клирик Херсонской епархии; архимандрит Феодосий (Минтенко), клирик Шепетовской епархии, избран епископом Городищенским, викарием Шепетовской епархии», - говорится в решении Священного Синода.

Священный Синод создал мужской монастырь в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы в Симферопольской епархии и утвердил наместника этой обители.

Также для церковного использования утверждены чин благословения беременной женщины, а также молитвы утешения для женщин в случае потерянной беременности.

Балтская епархия получила благословение на богослужебное использование текста акафиста перед иконой Божией Матери «Славногорская».

Священный Синод выразил благодарность Предстоятелям, епископату, духовенству и верным Поместных Православных Церквей, главам Государств, международным, общественным и волонтерским организациям за предоставление убежищ, попечительство и постоянную помощь украинским переселенцам.

Украинская Православная Церковь и дальше будет заниматься организацией духовного окормления православных украинцев, вынужденно покинувших Украину.

Как сообщалось ранее, Священный Синод инициировал собрание верующих Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны.

Священный Синод УПЦ обратился к Президенту Украины с просьбой остановить религиозную вражду и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви. На заседании были рассмотрены случаи незаконных действий представителей органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц по отношению к Украинской Православной Церкви. В связи с этим было принято решение обратиться к Генеральному прокурору Украины с просьбой надлежащего расследования указанных случаев и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека относительно нарушения конституционных прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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