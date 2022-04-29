На Киевщине и Волыни священников и верующих УПЦ лишают храмов

В регионах Украины местные активисты при поддержке некоторых представителей территориальных общин нарушают права верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, часто для захвата храмов УПЦ активисты используют вооруженных людей, матери и жены мужчин, которые в эти дни защищающие Украину на поле боя, не могут противостоять.

В Киевской области накануне Пасхи в поселке Песковка председатель Песковской ОТГ Владимир Луцков, при поддержке местных депутатов и активистов, заблокировал доступы в оба храма Украинской Православной Церкви в поселке — в честь Иоанна Богослова и преподобного Серафима Саровского.

«Председатель Песковской ОТГ Луцков Владимир Игоревич, местные депутаты и активисты, его подчиненные, в Великую Субботу пришли в храм и «начали переводить храм в ПЦУ». Но заранее была вызвана полиция, собрались более 50 наших прихожан, и якобы пришли к согласию, что дадут отслужить Пасхальное богослужение, а уже после Пасхи будут решать свои вопросы. Но когда наши люди понемногу начали расходиться, то председатель поселкового совета снова вернулся с агрессивными местными активистами, некоторые из которых были в терробороне, и захватили храм. Повесили на двери цепи с замками, меня выгнали со двора, угрожали физической расправой мне и прихожанам, вставшим на защиту храма», - рассказал настоятель храма отец Георгий Пустовит.

Как отметил священнослужитель, в сам Пасхальный день, когда он с прихожанами пришел, чтобы, если не в храме, то хотя бы на территории совершить Пасхальное богослужение, глава ОТГ им отказал, угрожая «кровопролитием» в случае попытки зайти в храм.

Не пустил чиновник верующих и в другой храм УПЦ на территории поселка — в честь преподобного Серафима Саровского.

«Там также были эти активисты во главе с головой в 5 часов утра в Пасхальный день, закрыли ворота и храм, запретили проводить священнику богослужения. Когда утром люди шли с корзинами в церковь, сам голова стоял на воротах и не подпускал никого, и предлагал подвезти к священнику из ПЦУ (в селе в прошлом году построили новый храм ПЦУ). Но люди просто разворачивались, шли со словами: "Нас устраивает свой батюшка, никуда мы ехать не будем". И таким образом верующие в нашем селе остались даже без освященных пасхальных корзин», - поделился священник.

По информации отца Георгия, все эти события сопровождались прямым запугиванием и угрозами: «Я не проживаю в нашем поселке, но несу свое служение на приходе 28 лет. После того как звучали угрозы расправы в мою сторону, наши прихожане решили провести меня из села. И действительно, на выезде из поселка ждали три автомобиля с вооруженными активистами. И если бы я уезжал из села сам – неизвестно, чем бы все могло закончиться».

Глава Песковской ОТГ запретил появляться священнику на территории поселка и делает все возможное, чтобы храмов УПЦ не было на территории общины: «Сейчас ими контролируются все выходы, подходы к храму, все въезды в поселок. Слава Богу, я успел вынести из храма антиминс и Святые сосуды…».

Как рассказывают жители села, присоединился к этим беззакониям и директор местного лесхоза: «Сотрудникам этого лесхоза, которые являются прихожанами храма (если не они, то их родители), директор сказал: “если увижу вас, что идете освящать пасхи или пойдете поддерживать церковь, то уволю с работы”».

«Не убеждают этих людей никакие аргументы: то, что с первого дня войны все деньги, которые были в церкви и которые были дополнительно собраны, передали тем же активистам, которые теперь пришли захватывать храм, для того чтобы пошли купить все необходимое для нашей терробороны. Мы вместе с прихожанами всеми своими силами старались помогать чем могли. Но как только угроза прошла, они сразу пришли расправляться с приходом…», - отметил протоиерей Георгий.

Разжигают религиозную рознь чиновники на местах и некоторые активисты и в других регионах. Так, на Волыни верующим Украинской Православной Церкви угрожают, что в случае их отказа перехода в ПЦУ «их деятельность может быть приравнена к сотрудничеству с врагом».