Верующие Румынской Церкви собрали 3,5 тонны гуманитарной помощи для украинцев

В Румынии верующие православного прихода святителя Афанасия Цареградского в городе Галац собрали гуманитарную помощь для украинцев.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ziarullumina.ro, во время благотворительной акции верующие собрали более 3,5 тонн продуктов и бытовых товаров.

«Транспорт с гумпомощью через погранпереход в Исакчи отправился в Измаильскую епархию. Помощь получат беженцы и переселенцы, медучреждения и организации социальной помощи», – сказал епархиальный советник Рареш Букуш.

В этот раз Румынская Православная Церковь передала в Украину товаров на сумму почти 90 тыс гривен. Представители Нижнедунайской архиепископии пообещали и дальше оказывать помощь украинцам.

Как сообщалось ранее, в середине апреля в Черновицко-Буковинскую епархию Украинской Православной Церкви прибыл 7-й гуманитарный груз от Румынской Православной Церкви.

Румынская Православная Церковь за период войны помогла пострадавшим от военных действий в Украине гуманитарной помощью на сумму более 26 миллионов лей (5,2 миллионов евро).