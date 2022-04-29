На Ровенщине освятили новый храм УПЦ

В Ровенской области освятили новый храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии, чин освящения Свято-Благовещенского храма УПЦ в поселке Клесов возглавил митрополит Анатолий.

«Жертвами и тяжкими трудами церковная община на протяжении 16 лет строила храм. Отныне он будет служить людям в их духовных нуждах и стал украшением селения», – отметил митрополит Анатолий.

По благословению Митрополита Киевского и всея Украины Блаженнейшего Онуфрия в крестовину святого престола заложили мощи святого священномученика Владимира.

По завершении богослужения правящий архиерей призвал прихожан сохранить храм и поблагодарил общину за ее труды по строительству.