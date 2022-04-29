Монахи Киево-Печерской лавры передали детское питание и лекарства в Бучу и Фастов

Монахи Киево-Печерской лавры передали гуманитарную помощь жителям пострадавших городов на Киевщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, архимандрит Глеб с волонтерами посетили Бучанский и Фастовский районы.

В храмы и медицинские учреждения было доставлено детские питание и одежда. Необходимую помощь получила семья погорельцев.

Также насельники Лавры посетили филиал «Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и передали персоналу медицинские препараты.

Как сообщалось ранее, УПЦ передала 43 тонны гуманитарной помощи жителям Харькова.

Продукты будут розданы жителям Харькова и области, которые более всего страдают от обстрелов, в том числе тем, кто укрывается в бомбоубежищах и на станциях метро, а также защитникам Украины, раненым и всем нуждающимся.