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Монахи Киево-Печерской лавры передали детское питание и лекарства в Бучу и Фастов

29.04.2022 / 14:40
Монахи Киево-Печерской лавры передали детское питание и лекарства в Бучу и Фастов
Источник: Центр информации УПЦ
В храмы и медицинские учреждения было доставлено детское питание и одежда

Монахи Киево-Печерской лавры передали гуманитарную помощь жителям пострадавших городов на Киевщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, архимандрит Глеб с волонтерами посетили Бучанский и Фастовский районы.

В храмы и медицинские учреждения было доставлено детские питание и одежда. Необходимую помощь получила семья погорельцев.

Также насельники Лавры посетили филиал «Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» и передали персоналу медицинские препараты.

Как сообщалось ранее, УПЦ передала 43 тонны гуманитарной помощи жителям Харькова.

Продукты будут розданы жителям Харькова и области, которые более всего страдают от обстрелов, в том числе тем, кто укрывается в бомбоубежищах и на станциях метро, а также защитникам Украины, раненым и всем нуждающимся.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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