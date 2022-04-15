На Буковине УПЦ передала бронежилеты для воинов ВСУ

Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви передала украинским воинам бронежилеты на сумму 40 тыс грн.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, уже передано 71 бронежилет для украинских воинов.

Денежные средства на приобретение бронежилетов изъяли из общеепархиального Фонда помощи ВСУ, в который жертвуют все 450 приходов УПЦ на Буковине.

«Очень символично, что пожертвование в епархиальный Фонд помощи ВСУ, внесли также и прихожане Свято-Успенского храма УПЦ села Михальча, который был захвачен 10 апреля», - отметили в епархии.

В целом сумма помощи буковинских приходов УПЦ для ВСУ достигла более 600 тыс грн.

«Сохрани Господи жизнь и здоровье нашим воинам», - отметили в Буковинской епархии.