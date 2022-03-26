Войти | Зарегистрироваться
17:24

суббота,
26 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ опровергли фейк о «священнике», благословляющем русских военных

26.03.2022 / 17:04
В УПЦ опровергли фейк о «священнике», благословляющем русских военных
Источник: Центр информации УПЦ
Осуждаем вооруженную агрессию Российской Федерации против нашей страны

В Украинской Православной Церкви опровергли фейк о «священнике», благословляющем русских военнослужащих в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявили в Херсонской и Новокаховской епархиях.

«Внимание, фейк! В Сети появилось видео с комментарием, что происходящее на нем якобы происходит в Херсонской области. В ответ официально заявляем, что Херсонская епархия Украинской Православной Церкви не имеет никакого отношения к этому видеоматериалу и такого священника в штате Херсонской епархии УПЦ нет», – заявили на официальной странице Херсонской епархии в Facebook.

С аналогичным заявлением выступили в Новокаховской епархии.

«Человек в одежде священнослужителя на видео не принадлежит к числу штатных или заштатных клириков Новокаховской епархии. Мы выяснили также, что в Херсонской епархии такого «клирика» также нет. Трудно сказать, происходит ли это именно на Херсонщине», - отмечается в сообщении.

Также в епархии напомнили, что на видео можно видеть, что священные сосуды, в частности, Святой Потир стоят на капоте военной машины, что является кощунством.

«Позиция Украинской Православной Церкви сформулирована в первый день войны и остается неизменной. Мы осуждаем вооруженную агрессию Российской Федерации против нашей страны. Мы требуем прекращения войны против Украины. Мы молимся за украинских военных, защитников нашего народа», - отметили в Новокаховской епархии. 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 марта
25 марта
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.