Польская Православная Церковь помогает украинским беженцам

Польская Православная Церковь помогла украинским беженцам и передала гуманитарный груз в Украину.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.pl, в Центре православной культуры польские верующие раздали беженцам продукты, средства гигиены, одежду для детей. За один день помощь, в том числе медицинскую, там получили 200 украинцев.

Также Православному дому социальной помощи «Бетания» в селе Станиславово под Варшавой, где находятся беженцы из Украины, передали продукты длительного хранения и средства гигиены.

Ранее из Центра православной культуры в Украину выехал транспорт с гуманитарной помощью от Польской Церкви. Верующие передали капельницы с глюкозой, электролиты, физиологический раствор, шприцы, иглы, жгуты, бинты, медицинские халаты, дезинфицирующие средства, противовоспалительные, обезболивающие, сердечно-сосудистые препараты.

Кроме того, гуманитарным грузом украинцам отправили мобильные батареи для телефонов, продукты длительного хранения, подгузники.

В Польской Церкви призывают нуждающихся в поддержке беженцев из Украины обращаться в Центр православной культуры в Варшаве по ул. Святых Кирилла и Мефодия, 4 с 10. 00 до 14.00. Также могут оказать помощь врач и психолог по предварительной записи по тел. 22 619 24 20.