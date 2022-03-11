Войти | Зарегистрироваться
14:20

пятница,
11 марта
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Польская Православная Церковь помогает украинским беженцам

11.03.2022 / 13:09
Польская Православная Церковь помогает украинским беженцам
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие передали капельницы с глюкозой, электролиты, физиологический раствор, шприцы, иглы, жгуты, бинты, медицинские халаты, дезинфицирующие средства, противовоспалительные, обезболивающие, сердечно-сосудистые препараты

Польская Православная Церковь помогла украинским беженцам и передала гуманитарный груз в Украину.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.pl, в Центре православной культуры польские верующие раздали беженцам продукты, средства гигиены, одежду для детей. За один день помощь, в том числе медицинскую, там получили 200 украинцев. 

Также Православному дому социальной помощи «Бетания» в селе Станиславово под Варшавой, где находятся беженцы из Украины, передали продукты длительного хранения и средства гигиены.

Ранее из Центра православной культуры в Украину выехал транспорт с гуманитарной помощью от Польской Церкви. Верующие передали капельницы с глюкозой, электролиты, физиологический раствор, шприцы, иглы, жгуты, бинты, медицинские халаты, дезинфицирующие средства, противовоспалительные, обезболивающие, сердечно-сосудистые препараты.

Кроме того, гуманитарным грузом украинцам отправили мобильные батареи для телефонов, продукты длительного хранения, подгузники.

В Польской Церкви призывают нуждающихся в поддержке беженцев из Украины обращаться в Центр православной культуры в Варшаве по ул. Святых Кирилла и Мефодия, 4 с 10. 00 до 14.00. Также могут оказать помощь врач и психолог по предварительной записи по тел. 22 619 24 20.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 марта
10 марта
9 марта
8 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.