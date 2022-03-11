На Закарпатье УПЦ передала 4 грузовика гуманитарной помощи украинским военным и беженцам

На Закарпатье верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь украинским военным и беженцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, верующие собрали четыре грузовика гуманитарной помощи.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора продукты, средства личной гигиены, теплые вещи и другие необходимые предметы передали в Закарпатскую областную военную администрацию для дальнейшего распределения на нужды военных и беженцев.

Также верующие Мукачевской епархии помогают беженцам, которые прибывают в приграничный Чоп. Местная община Свято-Успенского храма Украинской Церкви с настоятелем протоиереем Николаем Вакаровым собрала и передала беженцам продукты и вещи.

Как сообщалось ранее, во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.