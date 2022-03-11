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На Закарпатье УПЦ передала 4 грузовика гуманитарной помощи украинским военным и беженцам

11.03.2022 / 12:30
На Закарпатье УПЦ передала 4 грузовика гуманитарной помощи украинским военным и беженцам
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие Мукачевской епархии помогают беженцам, которые прибывают в приграничный Чоп

На Закарпатье верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь украинским военным и беженцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, верующие собрали четыре грузовика гуманитарной помощи.

По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора продукты, средства личной гигиены, теплые вещи и другие необходимые предметы передали в Закарпатскую областную военную администрацию для дальнейшего распределения на нужды военных и беженцев.

Также верующие Мукачевской епархии помогают беженцам, которые прибывают в приграничный Чоп. Местная община Свято-Успенского храма Украинской Церкви с настоятелем протоиереем Николаем Вакаровым собрала и передала беженцам продукты и вещи.

Как сообщалось ранее, во всех епархиях Украинской Православной Церкви продолжают помогать гражданским и военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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