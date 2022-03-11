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Предстоятель УПЦ призвал обеспечить гуманитарные коридоры, выдать раненых и обменять военнопленных

11.03.2022 / 11:52
Предстоятель УПЦ призвал обеспечить гуманитарные коридоры, выдать раненых и обменять военнопленных
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил, что за несколько дней погибло большое количество мирных людей, среди которых – пожилые, женщины и дети; уничтожена гуманитарная инфраструктура – больницы, роддома, школы, детские дома; миллионы людей стали беженцами и переселенцами

Украинская Православная Церковь –Церковь украинского народа, просит всех, от кого это зависит, организовать выдачу раненых и осуществить обмен военнопленными, обеспечить гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в заявлении.

«Сегодня наша страна переживает время сложных испытаний, вызванных нападением на нашу страну войск Российской Федерации. Во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви не прекращаются усиленные молитвы о скорейшем наступлении мира и прекращении кровопролития. Мы последовательно призываем к мирному урегулированию конфликтов путем диалога. Война – это самый страшный грех, который существует в этом мире. Она заставляет смотреть на другого человека не как на образ Божий, а как на врага, которого нужно уничтожить. Поэтому нет оправдания тем, кто начинает войны», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил, что за несколько дней погибло большое количество мирных людей, среди которых – пожилые, женщины и дети; уничтожена гуманитарная инфраструктура – больницы, роддома, школы, детские дома; миллионы людей стали беженцами и переселенцами.

«В связи с этим, для предотвращения еще больших жертв и страданий нашего народа, обращаемся ко всем, от кого это зависит, обеспечить реальные гуманитарные коридоры для неотложной эвакуации мирных жителей из населенных пунктов, находящихся на линии огня, и гарантировать их безопасность. Ввиду боевых действий некоторые украинские военнослужащие, исполняя свою присягу и долг защиты Родины, к сожалению, были ранены или оказались в плену. Поэтому Украинская Православная Церковь, заботясь о своих согражданах, просит проявить человеческое сострадание и христианское милосердие, организовать выдачу раненых и осуществить обмен военнопленными», - призвали в Украинской Православной Церкви.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что Украинская Православная Церковь – Церковь украинского народа, объединяющая верующих на Востоке и Западе, Севере и Юге.

«В ее состав входят люди разных национальностей и разных политических убеждений. Но все мы едины во Христе. За более чем 1000-летнюю историю своего существования наша Церковь всегда была и остается со своим народом…Верим, что Господь наш Иисус Христос предстательством Своей Пречистой Матери сохранит нашу страну и ее боголюбивый народ и подаст нам долгожданный мир», - подытожил Предстоятель.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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