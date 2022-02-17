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Митрополит УПЦ передал помощь верующим Танзании

17.02.2022 / 18:01
Митрополит УПЦ передал помощь верующим Танзании
Источник: Центр информации УПЦ
В груз вошли Евхаристические сосуды, богослужебные облачения, иконы, 20 метров бязи для женских платков

Митрополит Лука передал православным священникам, несущим свой пастырский подвиг в Танзании церковную утварь и облачение.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, благотворительную помощь пожертвовало духовенство Запорожской епархии.

Общий вес груза для клириков Африканского экзархата РПЦ составил 64 килограмма - столько, сколько разрешено правилами провоза багажа в самолёте.

В груз вошли Евхаристические сосуды, богослужебные облачения, иконы, 20 метров бязи для женских платков.

Владыка Лука пожелал духовенству Танзании хранить в сердце слова апостола Павла, сказанные им о Господе: «...в Котором мы имеем дерзновение и надёжный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава» (Еф. 3:12–13).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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