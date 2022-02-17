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В восьми областях из-за ветра объявили штормовое предупреждение

18.02.2022 / 11:05
В пятницу, 18 февраля, в восьми западных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, (желтый)", - говорится в сообщении синоптиков.

Предупреждение о первом уровне опасности коснулось таких областей:

  • Волынская
  • Ровенская
  • Львовская
  • Тернопольская
  • Хмельницкая
  • Закарпатская
  • Ивано-Франковская
  • Черновицкая
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