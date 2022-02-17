В восьми областях из-за ветра объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 18 февраля, в восьми западных областях Украины синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 февраля днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, (желтый)", - говорится в сообщении синоптиков. Предупреждение о первом уровне опасности коснулось таких областей: Волынская

Ровенская

Львовская

Тернопольская

Хмельницкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая