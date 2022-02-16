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В НАТО не увидели признаков деэскалации на границе, но все равно испытывают осторожный оптимизм

16.02.2022 / 13:20
В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России", - сказал Столтенберг журналистам в среду.

При этом, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма", сообщает "Интерфакс-Украина".

В ответ на просьбу журналиста оценить численность сил РФ близ Украины, Столтенберг заявил, что, по его оценкам, "число военных продолжает увеличиваться".

"Они всегда перемещали силы туда и обратно. Так что передвижение - это еще не деэскалация", - отметил генсек НАТО, говоря о сообщениях российской стороны об отводе части военных. Также Столтенберг повторил, что для деэскалации, по его мнению, России следует отвести от границы с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую военную технику.

"Если они действительно начнут отводить войска, мы будем приветствовать это... Перемещение войск не означает полный отвод", - подытожил Столтенберг.

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