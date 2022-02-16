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Судьбу Алины Паш решат 18 февраля - Наблюдательный совет соберется на заседание

16.02.2022 / 13:19
Наблюдательный совет в пятницу 18 февраля соберется на внеочередное заседание и рассмотрит ситуацию вокруг нацотбора на Евровидение-2022.

Прессслужба Общественного вещателя сообщила, что внеочередное заседание Наблюдательного совета "НОТУ" запланировали на 18 февраля в 12:00 часов.

В повестке дня 3 вопроса и первый из них: "О ситуации, сложившейся вокруг национального отбора на песенный конкурс "Евровидение".

 

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